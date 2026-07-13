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В Иране отрицают, что обсуждали с США свою ядерную программу

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Переговоры Ирана и США в Омане были сфокусированы исключительно на ситуации в Ормузском проливе, вопрос ядерной программы на них не поднимался, заявил представитель иранского МИД Исмаил Багаи. Об этом сообщает IRNA.

"Всем очевидно, что субботние переговоры в Маскате были сфокусированы только на вопросе Ормузского пролива... Мы не должны были обсуждать какие-либо другие вопросы в Маскате, так что мы этого не делали", - прокомментировал он слова президента США Дональда Трампа о том, что США добились от Ирана уступок по вопросу ядерной программы.

По словам Багаи, целью переговорщиков в Омане было добиться безопасного прохода судов через пролив.

Трамп 12 июля заявил, что на переговорах Иран пошел навстречу требованиям Вашингтона, в том числе в плане отказа от возможностей получить ядерное оружие.

Хроника 28 февраля – 13 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
МИД Иран Оман США Дональд Трамп Ормузский пролив Исмаил Багаи
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