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Евросоюз ввел санкции против торговли суданским золотом

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Совет Евросоюза объявил, что усилил санкционный режим ЕС в отношении Судана, введя ограничительные меры на торговлю золотом, подпитывающую военную экономику.

"Эти меры призваны ограничить источники финансирования конфликта и усилить давление на тех, кто подпитывает войну. Решение вводит запрет на покупку, импорт или передачу золота, происходящего из Судана. Оно также запрещает продажу, поставку, передачу или экспорт ртути и цианида в Судан. Эти химические вещества широко используются для добычи или разработки золота", - говорится в коммюнике.

Оба решения сопровождаются запретом на предоставление сопутствующих услуг, включая техническую помощь, брокерские услуги и финансовую помощь.

"Золото стало ключевым источником дохода, поддерживающим конфликт в Судане. Ограничивая торговлю суданским золотом и ограничивая доступ к химическим веществам, используемым для добычи и разработки золота, ЕС стремится сократить ресурсы, доступные тем, кто несет ответственность за поддержание насилия", - заявили в Брюсселе.

Совет ЕС уточнил, что решение предусматривает "целенаправленные исключения". Например, ограничения на ртуть и цианид не распространяются на "товары, предназначенные для гуманитарных целей, чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения и ликвидации последствий стихийных бедствий".

Судан Совет ЕС Евросоюз
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