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Каллас ожидает скорого согласования 21-го пакета санкций против России

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе пока не удалось согласовать 21-й пакет антироссийских санкций, однако этот пакет, скорее всего, вскоре будет согласован, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Я сожалею, что у нас нет договоренностей по 21-му пакету санкций. Но я могу сказать, что мы довольно близки к этому", - сказала она.

По ее словам, в санкционные списки войдут еще 250 позиций.

В то же время она сказала, что готовящийся пакет санкций окажется не столь эффективным, чем ожидалось изначально. "Есть разные аспекты, которые страны ЕС попросили пересмотреть", - отметила она.

Евросоюз Кая Каллас МИД Совет ЕС
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