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Парламент Венгрии проголосовал за отставку президента

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Парламент Венгрии одобрил пакет конституционных реформ, в котором, в частности, говорится об отставке президента Тамаша Шуйока, передает EFE.

Поправки были одобрены 139 голосами "за" и шестью "против", при том, что партия "Фидес" бывшего премьера Виктора Орбана участия в голосовании не принимала.

Теперь у президента Венгрии есть пять дней на подписание отставки или на передачу дела в Конституционный суд.

После победы на парламентских выборах новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр неоднократно призывал президента страны подать в отставку.

Конституционный суд Виктор Орбан Фидес Петер Мадьяр Тамаш Шуйок
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