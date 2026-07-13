Саудовская ПВО отражает ракеты хуситов

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Минобороны Саудовской Аравии заявило, что средства ПВО отражают ракетную атаку хуситов, сообщает "Аль-Арабийя".

По данным министерства, хуситы используют баллистические ракеты, они нацелены на юг королевства.

По информации региональных СМИ, хуситы атаковали международный аэропорт "Абха" в округе Асира на юго-западе Саудовской Аравии. По некоторым данным, ракеты достигли цели, объекту причинен ущерб.

Ранее в правительстве Йемена заявили, что атаковали столичный Международный аэропорт Саны с целью воспрепятствовать приземлению иранского самолета с делегацией хуситов, которая летела из Тегерана с похорон аятоллы Али Хаменеи. Недовольство вызвал отказ делегации прибыть на самолете йеменского оператора.

В свою очередь хуситы обвинили военных Саудовской Аравии в ударе по аэропорту. Военный представитель хуситов Яхья Сари отметил, что действия Саудовской Аравии "положили конец этапу деэскалации". Он добавил, что "эта агрессия не останется без ответа".