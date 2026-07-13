Поиск

Саудовская ПВО отражает ракеты хуситов

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Минобороны Саудовской Аравии заявило, что средства ПВО отражают ракетную атаку хуситов, сообщает "Аль-Арабийя".

По данным министерства, хуситы используют баллистические ракеты, они нацелены на юг королевства.

По информации региональных СМИ, хуситы атаковали международный аэропорт "Абха" в округе Асира на юго-западе Саудовской Аравии. По некоторым данным, ракеты достигли цели, объекту причинен ущерб.

Ранее в правительстве Йемена заявили, что атаковали столичный Международный аэропорт Саны с целью воспрепятствовать приземлению иранского самолета с делегацией хуситов, которая летела из Тегерана с похорон аятоллы Али Хаменеи. Недовольство вызвал отказ делегации прибыть на самолете йеменского оператора.

В свою очередь хуситы обвинили военных Саудовской Аравии в ударе по аэропорту. Военный представитель хуситов Яхья Сари отметил, что действия Саудовской Аравии "положили конец этапу деэскалации". Он добавил, что "эта агрессия не останется без ответа".

Хроника 28 февраля – 13 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Йемен Саудовская Аравия Абха Минобороны хуситы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 13 июля

Международная морская организация ждет разъяснений Трампа по Ормузскому проливу

 Международная морская организация ждет разъяснений Трампа по Ормузскому проливу

Каллас назвала неприемлемыми атаки Ирана на торговые суда и соседние страны

Суд США разрешил подачу исков против производителя Tylenol по делу о риске аутизма

 Суд США разрешил подачу исков против производителя Tylenol по делу о риске аутизма

Представители ряда штатов намерены заблокировать через суд сделку Paramount по покупке WBD

Страны ЕС 15 июля попытаются согласовать вопрос о потолке цены для российской нефти

Страны Европы договорились с Киевом о создании противоракетной коалиции

 Страны Европы договорились с Киевом о создании противоракетной коалиции

Глава VW допустил сокращение еще 50 тысяч рабочих мест для экономии

Котировки Brent поднимались выше $80 за баррель

Трамп объявил о восстановлении Штатами морской блокады Ирана

 Трамп объявил о восстановлении Штатами морской блокады Ирана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3079 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10498 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 448 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов