В парламент Ирана внесли законопроект об Ормузском проливе

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В парламент Ирана внесли законопроект об управлении Ормузским проливом, сообщил в соцсети Х глава парламентской комиссии по нацбезопасности Ирана Ибрахим Азизи.

"Прошлым вечером (...) законопроект "Стратегические меры по обеспечению безопасности и устойчивого развития Ормузского пролива и Персидского залива" официальное передали на рассмотрение иранского парламента", - написал он.

Азизи подчеркнул намерение Тегерана "отстаивать свои красные линии, особенно в том, что касается управления Ормузским проливом".

Законопроект сначала должен одобрить парламент, затем он поступит на рассмотрение Совету стражей конституции, а затем - на подпись президенту.