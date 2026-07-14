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В парламент Ирана внесли законопроект об Ормузском проливе

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В парламент Ирана внесли законопроект об управлении Ормузским проливом, сообщил в соцсети Х глава парламентской комиссии по нацбезопасности Ирана Ибрахим Азизи.

"Прошлым вечером (...) законопроект "Стратегические меры по обеспечению безопасности и устойчивого развития Ормузского пролива и Персидского залива" официальное передали на рассмотрение иранского парламента", - написал он.

Азизи подчеркнул намерение Тегерана "отстаивать свои красные линии, особенно в том, что касается управления Ормузским проливом".

Законопроект сначала должен одобрить парламент, затем он поступит на рассмотрение Совету стражей конституции, а затем - на подпись президенту.

Хроника 28 февраля – 14 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Ибрахим Азизи Ормузский пролив
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