Китай призывает восстановить судоходство в Ормузском проливе

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - МИД Китая призывает все стороны пойти на компромиссы ради восстановления безопасного судоходства в Ормузском проливе как можно скорее, сообщает Global Times.

"Скорейшее восстановление нормального и безопасного судоходства в Ормузском проливе является общим стремлением международного сообщества. Все вовлеченные стороны должны пойти друг другу навстречу и решить проблемы должным образом", - заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь.

По его словам, Китай крайне обеспокоен возобновлением военных действий на Ближнем Востоке. Он призвал все стороны проявить сдержанность и рациональность, а также придерживаться условий перемирия.

Представитель МИД отметил, что Пекин готов способствовать деэскалации и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

В ночь 14 июля американские военные нанесли очередную серию ударов по Ирану. В ответ в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили об ударах по американским объектам в Бахрейне и Иордании.