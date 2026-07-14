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Президент Бразилии обвинил США в пиратстве в Ормузском проливе

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что идея президента США Дональда Трампа взимать плату с судов за проход по Ормузскому проливу представляет собой акт пиратства. Об этом сообщает EFE.

"США, которые долгое время боролись с пиратством, не должны теперь сами превращаться в пиратов", - сказал он.

По словам Лулы да Силвы, планы Вашингтона являются "не демократическими и не цивилизованными". Он отметил, что американские власти пытаются "нажиться на чужом несчастье".

Кроме того, лидер Бразилии напомнил, что до начала военных действий Ормузский пролив был открыт для судоходства.

Он добавил, что "цена военных действий" сказываются на ценах на продовольствие.

Ранее Трамп заявил, что США снова приступают к блокаде иранских портов и вводят сбор средств с грузов в размере 20% в качестве платы за защиту Ормузского пролива. "США с этого момента будут известны как "Защитник Ормузского пролива". Для честности процесса потребуется возмещение - в размере 20% от всех перевозимых грузов, за все расходы, необходимые для обеспечения безопасности в этой нестабильной части мира", - разъяснил Трамп.

Хроника 28 февраля – 14 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Луис Инасиу Лула да Силва США Дональд Трамп Ормузский пролив Бразилия
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