Пашинян отметил беспрецедентный уровень отношений Армении и Франции

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю Дня взятия Бастилии заявил о беспрецедентном уровне двусторонних отношений.

"Отношения между Арменией и Францией в последние годы достигли беспрецедентного уровня, обретя новое качество и стратегическое содержание", - заявил Пашинян.

"Сформированное между Арменией и Францией стратегическое партнерство сегодня уверенно развивается по всем ключевым направлениям - от политического диалога и обороны до экономики, инвестиций, инфраструктуры, энергетики, образования, науки, культуры и децентрализованного сотрудничества", - отметил он.

Сотрудничество Армении и Франции успешно расширяется в таких перспективных областях, как инновации, искусственный интеллект, сохранение биоразнообразия и климатическая повестка, перечислил премьер-министр.

По его словам, Армения высоко ценит ключевую роль и последовательную поддержку Франции в деле углубления партнерства Еревана с Евросоюзом, расширения повестки сотрудничества Армения - Европейский союз, а также в демократических реформах и институциональном развитии.

"Хотел бы вновь подчеркнуть, как высоко мы ценим поддержку Францией и лично Вами суверенитета Армении, укрепления устойчивости и демократического развития. В этом контексте с особой благодарностью ценю Ваше личное лидерство и личную приверженность", - заявил Пашинян.