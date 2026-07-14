Поиск

Пашинян отметил беспрецедентный уровень отношений Армении и Франции

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю Дня взятия Бастилии заявил о беспрецедентном уровне двусторонних отношений.

"Отношения между Арменией и Францией в последние годы достигли беспрецедентного уровня, обретя новое качество и стратегическое содержание", - заявил Пашинян.

"Сформированное между Арменией и Францией стратегическое партнерство сегодня уверенно развивается по всем ключевым направлениям - от политического диалога и обороны до экономики, инвестиций, инфраструктуры, энергетики, образования, науки, культуры и децентрализованного сотрудничества", - отметил он.

Сотрудничество Армении и Франции успешно расширяется в таких перспективных областях, как инновации, искусственный интеллект, сохранение биоразнообразия и климатическая повестка, перечислил премьер-министр.

По его словам, Армения высоко ценит ключевую роль и последовательную поддержку Франции в деле углубления партнерства Еревана с Евросоюзом, расширения повестки сотрудничества Армения - Европейский союз, а также в демократических реформах и институциональном развитии.

"Хотел бы вновь подчеркнуть, как высоко мы ценим поддержку Францией и лично Вами суверенитета Армении, укрепления устойчивости и демократического развития. В этом контексте с особой благодарностью ценю Ваше личное лидерство и личную приверженность", - заявил Пашинян.

Евросоюз Армения Никол Пашинян Франция Эммануэль Макрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьер Болгарии объявил о выходе его страны из "коалиции желающих"

 Премьер Болгарии объявил о выходе его страны из "коалиции желающих"

В Кремле назвали ошибочной позицию Алиева по украинскому конфликту

Пожар в лесу Фонтенбло вырос до 1,9 тысячи га

 Пожар в лесу Фонтенбло вырос до 1,9 тысячи га

Средства ПВО Иордании перехватили несколько иранских баллистических ракет

Что случилось этой ночью: вторник, 14 июля

Уолл-стрит начала неделю снижением, индекс Nasdaq потерял больше 1,5%

КСИР заявил, что атаковал американскую базу в Бахрейне

Американские военные завершили очередные удары по Ирану

 Американские военные завершили очередные удары по Ирану

Взрывы зафиксированы в семи городах и на трех островах Ирана

КСИР подтвердил удары по двум супертанкерам ОАЭ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10517 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов