Во Франции прошел парад по случаю Дня взятия Бастилии

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Париже прошел военный парад по случаю Дня взятия Бастилии, сообщает во вторник газета Le Figaro.

Перед парадом президент Франции Эммануэль Макрон провел смотр войск. Во время воздушной части парада пролетела знаменитая пилотажная группа "Патруль Франции", образовавшая в небе Парижа французский триколор. По Елисейским полям прошли 6700 военных, в параде задействовали 98 самолетов, 31 вертолет и 315 единиц военной техники.

Темой парада стало "стратегическое пробуждение Европы". В парадном строю по Елисейским полям прошли 500 военнослужащих из стран "коалиции желающих". На параде присутствовали порядка 30 лидеров стран этой коалиции. Среди гостей на параде был и президент Украины Владимир Зеленский.

В финале парада выступил военный оркестр в знак поздравления военно-морских сил Франции с 400-летием.

Во вторник во Франции отмечают национальный праздник - День взятия Бастилии. 14 июля 1789 года во время Великой французской революции парижане взяли штурмом крепость-тюрьму Бастилию. Содержавшихся там заключенных освободили. Сама крепость впоследствии была разрушена. В Париже по сей день есть площадь Бастилии: именно там находилась крепость.