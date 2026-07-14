Во Франции за последнюю ночь задержали почти 200 человек в ходе беспорядков

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Стражи порядка во Франции задержали в ночь на вторник 188 человек, которые участвовали в массовых беспорядках, сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес.

"Случаи беспорядков затронули 140 городов", - сказал министр в эфире телеканала BFM TV.

Он отметил, что этот показатель значительно ниже, чем в прошлом году, когда в ночь с 13 на 14 июля, в преддверии празднования Дня взятия Бастилии, были взяты под стражу 389 человек.

Вместе с тем Нуньес добавил, что это была только "первая часть" масштабной операции по обеспечению безопасности во Франции, впереди - "вторая часть с матчем между Францией и Испанией" в полуфинале Чемпионата мира.

Накануне сообщалось, что в стране усиливают безопасность в связи с празднованием 14 июля Дня взятия Бастилии, а также из-за футбольного матча сборных Франции и Испании. Для обеспечения порядка задействовано 70 тыс. полицейских и жандармов.

Во вторник во Франции отмечают национальный праздник - День взятия Бастилии. 14 июля 1789 года во Время Великой французской революции парижане взяли штурмом крепость-тюрьму Бастилию. Содержавшихся там заключённых освободили. Сама крепость впоследствии была разрушена. В Париже по сей день есть площадь Бастилии: именно там находилась крепость.