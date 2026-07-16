В США опасаются, что смерть Грэма ухудшит отношения Трампа и Зеленского

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Некоторые политики в США опасаются, что президент Украины Владимир Зеленский после кончины сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) лишился важного посредника в общении с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает в четверг Politico со ссылкой на источники.

"Некоторые союзники Украины в Вашингтоне обеспокоены, что без Грэма помогать налаживать напряженные отношения Трампа и Зеленского будет некому", - говорится в сообщении.

"Украине нужны "переводчики", потому что Украина не понимает Трампа. Они лишились такого переводчика. Думаю, это помеха", - сказал неназванный бывший сотрудник администрации Трампа.

Издание отмечает, что Грэм был важным звеном между Вашингтоном и Киевом при заключении соглашения по редкоземельным металлам в 2025 году.

В то же время неназванный европейский дипломат выразил мнение, что есть и другие люди, которые могли бы продолжить дело Грэма.

Сенатор Грэм скоропостижно скончался 12 июля в возрасте 71 года. Причиной смерти стал разрыв аорты.

Грэм настаивал на ужесточении санкций против РФ. Он подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, в том числе предлагал ввести 500-процентные пошлины для стран, которые закупают российскую нефть. Согласно документу, такие меры нужно будет принять, если президент США придет к выводу, что Москва не настроена всерьез решать украинский кризис. Грэм в последние месяцы несколько раз утверждал, что Трамп дал "зеленый свет" законопроекту.