В Бишкеке ограничили подачу холодной воды

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Из-за массового отключения электроэнергии в Бишкеке ограничили подачу холодной воды, сообщает в пятницу ИП "Бишкекводоканал".

"В связи с аварией на высоковольтных линиях "Кара-Балта - Главная" и "Главная - Шу" в Бишкеке отключены насосные станции, подача холодной воды временно приостановлена", - говорится в сообщении.

По мере возобновления подачи электроэнергии будет восстановлено водоснабжение.

Массовое отключение электроэнергии в Киргизии произошло из-за аварии на двух высоковольтных линиях электропередачи напряжением 220 киловатт "Кара-Балта - Главная" и "Главная - Шу". В результате автоматически сработала система отключения нагрузки, что привело к перебоям с электроснабжением в Бишкеке, Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской областях республики.

Специалисты ОАО "НЭСК" проводят работы по поэтапному восстановлению электроснабжения. Причины технологического нарушения устанавливаются.