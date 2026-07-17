Минэнерго Узбекистана из-за жары вводит веерные отключения электроэнергии

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Минэнерго Узбекистана с 17 июля вводит кратковременные веерные отключения электроэнергии в отдельных районах страны из-за аномальной жары и рекордной нагрузки на энергосистему, сообщила пресс-служба ведомства.

Отключения продлятся до двух часов. В министерстве пояснили, что эта мера направлена на предотвращение крупных аварий и длительных перебоев в электроснабжении.

За минувшие сутки потребление электроэнергии в республике достигло рекордных 290 млн кВт.ч против 284 млн кВт.ч сутками ранее.

Минэнерго призвало жителей по возможности экономно использовать электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки.

"Это поможет снизить нагрузку на энергосистему и избежать более масштабных отключений", - отметили в ведомстве.

Ранее власти южных регионов Узбекистана ввели ограничения на движение большегрузного транспорта в дневное время в связи с аномально высокой температурой воздуха.

Как сообщал Минтранс, днем в южных областях жара достигает 42-44 градусов, а местами превышает эти значения. При этом асфальтобетонное покрытие прогревается до 70-80 градусов, что снижает его несущую способность и повышает риск образования колейности и других повреждений дорожного полотна.

Министерство дошкольного и школьного образования объявило о временном закрытии детских садов в южных районах.

По прогнозу Узгидромета, в ближайшие дни температура воздуха на большей части территории Узбекистана составит 40-44 градуса, а на юге и в пустынной зоне повысится до 48 градусов.