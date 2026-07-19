Завод по опреснению воды поврежден от иранских ударов в Кувейте

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Завод по опреснению воды в Кувейте подвергся иранским ударам, на месте происшествия работают пожарные, сообщает Al Jazeera со ссылкой на кувейтские власти.

"Из-за ужасной иранской агрессии против Кувейта станция по опреснению воды и генерации электричества во второй раз за последние два дня подверглась ударам. Это вызвало пожар на ряде объектов станции", - заявили в министерстве электричества, водных ресурсов и возобновляемой энергии страны.

Тегеран в последние дни наносит удары по объектам тех стран на Ближнем Востоке, которые так или иначе содействуют военной операции США.

При этом, ВС США тоже периодически бьют по иранским объектам гражданской инфраструктуры. Al Jazeera отмечает, что на прошлой неделе американские военные вывели из строя объект водоснабжения на юге Ирана, из-за чего 10 тыс. человек остались без питьевой воды.

При этом телеканал подчеркивает, что на Ближнем Востоке ряд стран значительно больше, чем Иран, зависит от станций по опреснению воды. Поэтому такие объекты считаются особенно важными.