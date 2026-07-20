Lockheed Martin сделает в два раза более дешевые ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Корпорация Lockheed Martin в сотрудничестве с партнерами в США и Европе собирается создать новые ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые будут стоить в два с лишним раза меньше нынешних моделей, сообщаетFinancial Times.

"Американским и союзным вооруженным силам нужны решения, которые будут проверены на практике и разумны с финансовой точки зрения", - сказал представитель корпорации Тим Кахилл.

Планируется, что новая ракета станет в два раза дешевле наиболее современной на данный момент противоракеты к ЗРК - PAC-3 MSE, стоимость которой за единицу составляет около $4 млн.

По данным западных СМИ, европейский разработчик и производитель ракетных систем MBDA планирует создать перехватчики для уничтожения роев беспилотников.

FT поясняет, что потребность в ракетах для ЗРК Patriot возросла с началом кризиса на Украине, после чего арсеналы этих боеприпасов в мире резко сократились. Одновременно с тем возникла потребность в создании более доступной альтернативы таким противоракетам для перехвата более дешевых БПЛА и других ракет.