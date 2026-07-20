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Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз покинула свой пост

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз покинула свой пост после вступления нового главы Лейбористской партии Эндрю Бернема в должность премьер-министра.

"Желаю всего наилучшего моему преемнику, Энди и его кабинету, - написала Ривз в соцсети X. - Я полностью вас поддерживаю и продолжу принимать участие в содействии этому лейбористскому правительству в проведении тех перемен, в которых нуждается страна".

На прошлой неделе Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что следующим министром финансов станет Шабана Махмуд, возглавлявшая министерство внутренних дел в кабинете предыдущего премьера Кира Стармера.

Великобритания
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