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Новый премьер Британии выразил поддержку Украине в ходе телефонного разговора с Зеленским

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем в телефонной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал продолжать поддержку Киева, сообщает в понедельник канцелярия британского премьера.

"Премьер-министр начал разговор с того, что выразил приверженность поддержки украинского народа и подчеркнул неизменность британского подхода, в частности в том, что касается России", - говорится в пресс-релизе канцелярии.

Кроме того, он пригласил Зеленского в Великобританию и выразил стремление обсудить с ним способы укрепить оборону Украины и Европы.

Ранее Бернем заявил, что прежде всего пообщается с президентами Украины Зеленским и США Дональдом Трампом.

Владимир Зеленский Украина Великобритания Энди Бернем
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