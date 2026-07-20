Новый премьер Великобритании провел телефонный разговор с Трампом

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Энди Бернем провел первый телефонный разговор с момента назначения на этот пост - с президентом США Дональдом Трампом, сообщает в понедельник Sky News.

Детали телефонного разговора не приводятся.

Ранее король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Кира Стармера, назначил на освободившуюся должность нового лидера лейбористов Бернема и поручил ему сформировать правительство.