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Новый премьер Великобритании начал назначать министров

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем начал формировать кабинет министров, сообщает в понедельник телеканал Sky News.

Министром финансов станет Джон Хили, который с 2024 года и до недавнего времени занимал пост министра обороны. Он подал в отставку в июне этого года из-за разногласий с экс-премьером Киром Стармером по поводу нехватки финансирования оборонной сферы.

Должность главы МИД займет Эд Милибэнд, который был лидером Лейбористской партии в 2010-2015 годах.

Главой МВД останется Шабана Махмуд, занимающая этот пост с 2025 года.

Великобритания Энди Бернем
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