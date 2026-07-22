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Вице-президент Бразилии пообещал ответ на новые пошлины США в нужное время и должным образом

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Бразилия отреагирует на санкции США должным образом и в нужное время, заявил вице-президент страны Жералду Алкмин.

"Идея состоит не в мести. Говорят про "око за око", но тогда случится так, что ослепнут обе стороны. Взаимность означает показать, что мы подвергаемся несправедливости и желаем это исправить, и у нас есть средства для того, чтобы сделать это в подходящее время и должным образом", - приводит в среду его слова агентство ЭФЭ.

По словам вице-президента, меры США необоснованны, при этом он отметил, что Бразилия всегда настроена на переговоры.

Алкмин выступил на пресс-конференции за несколько часов до вступления 25-процентных американских пошлин в отношении ряда бразильских товаров, снизив тем самым градус риторики, с которой ранее выступил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва. После того как власти США приняли решение о введении новых пошлин, Лула да Силва заявил, что Бразилия применит "закон о взаимности".

Введение новых американских пошлин стало результатом расследования, проведенного Управлением торгового представителя США, которое пришло к выводу, что применяемые Бразилией меры наносят ущерб американским компаниям. Бразильские власти пообещали дать ответ на это решение США в рамках "закона о взаимности".

Бразилия США Луис Инасиу Лула да Силва Жералду Алкмин Дональд Трамп
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