Ливан и Израиль намерены согласовать создание двух зон, которые должны покинуть израильские войска

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Военные Ливана и Израиля в ближайшие дни обсудят сроки создания пилотных зон в рамках реализации плана вывода израильских сил с юга страны, пишет The National.

"Ливанская и израильская военные делегации встретятся в ближайшие дни, чтобы установить сроки создания двух пилотных зон на юге Ливана, откуда в итоге будут выведены израильские военные", - сообщает издание со ссылкой на ливанский источник.

По информации издания, ливанцы в ходе завершившегося в среду в Риме шестого раунда переговоров предложили израильтянам начать как можно скорее, и те сообщили, что примут решение на следующем военном совещании.

"Это то, чего мы требуем. Но мы думаем, что израильтяне могут попытаться затянуть этот процесс", - пояснил собеседник The National.

В свою очередь, чиновник Госдепартамента США, под эгидой которых ведутся переговоры Ливана и Израиля, описал состоявшийся раунд как "два дня очень позитивных и продуктивных обсуждений".

"Мы согласовали структуру и принципы процесса создания пилотных зон, они будут доработаны и реализованы в ближайшие дни. Теперь мы перейдем к расширенным техническим переговорам", - пояснил чиновник.

Также в среду президент Ливана Жозеф Аун заявил, что "ливанский вопрос" находится на столе у президента США Дональда Трампа.

"Путь не вымощен и полон трудностей, но есть большая надежда на достижение результатов, которые положат конец кровопролитию", - сказал президент.

В среду СМИ сообщили, что переговоры Израиля и Ливана в Риме прошли плодотворно.

По сообщению телеканала "Аль-Джазира", который ссылается на ливанский источник, переговоры завершились достижением соглашения о создании двух "пилотных зон". Телеканал также подтвердил, что позднее состоится встреча военных делегаций.

Ранее ливанский источник The National сообщал, что основное внимание в ходе шестого раунда переговоров с израильтянами ливанцы намеревались уделить именно пилотным зонам.

Израиль и Ливан подписали 26 июня в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США. Документ направлен на приостановку боевых действий. В нем отмечается, что израильские военные покинут созданную ими зону безопасности на юге Ливана после разоружения радикального движения "Хезболла". В Бейруте при этом желают, чтобы отвод израильских войск начался поскорее, и чтобы наличествовал четкий график ухода израильских военных из других районов Ливана.

Конфликт в последние месяцы происходил именно между Израилем и "Хезболлой", военные Ливана в нем не участвовали, а лидеры "Хезболлы" не выражали готовность выполнять требования соглашения.