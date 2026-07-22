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WP сообщила об изучении Вашингтоном возможности провести операцию в Мали

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Белом доме рассматривают возможность военных действий в Мали для борьбы со связанной с "Аль-Каидой" (запрещенная в России террористическая организация) группировкой JNIM ("Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин", тоже запрещена в России), пишет The Washignton Post со ссылкой на источники.

Если этот план будет утвержден, то Мали станет уже восьмой страной, в отношении которой Трамп с начала своего второго президентского срока распорядится нанести удары, отмечает газета.

Однако, по данным ее источников, ряд высокопоставленных американских чиновников выразил несогласие с необходимостью таких мер.

Мали Аль-Каида США
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