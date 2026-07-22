Поиск

Трамп посетил церемонию возвращения в США тел военных, погибших в войне с Ираном

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии возвращения на родину тел четырех американских военных, недавно погибших в конфликте с Ираном. Церемония прошла на авиабазе Dover AFB в Дувре.

На ней также присутствовали глава Пентагона Пит Хегсет, глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн и семьи погибших.

Трое военных погибли в ударах по авиабазам в Иордании, один - в Ираке.

Число потерь среди военных США с начала вооруженного конфликта с Ираном достигло 18, отмечают американские СМИ.

Хроника 28 февраля – 22 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Ирак Дональд Трамп США Иордания Дувр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В НАТО утвержден план общего финансирования альянса на 2027-2031 годы

De Telegraaf сообщил, что постпреды ЕС не согласовали 21-й пакет санкций против России

Суд в США начнет рассматривать дело Николаса Мадуро 1 июня 2027 года

Что произошло за день: среда, 22 июля

Axios сообщил о телефонном разговоре Уиткоффа и Кушнера с Зеленским

 Axios сообщил о телефонном разговоре Уиткоффа и Кушнера с Зеленским

Военные РФ нанесли удары по двум судам, которые доставляли военные грузы в Одессу и Черноморск

Brent подорожала до $94,23 за баррель

EASA предупредило об опасности полетов в воздушном пространстве Иордании

Трамп пообещал уничтожать мосты и электростанции в Иране в ответ на удары по судам в Ормузе

 Трамп пообещал уничтожать мосты и электростанции в Иране в ответ на удары по судам в Ормузе

Температура воздуха в Японии превысила 40 градусов Цельсия

 Температура воздуха в Японии превысила 40 градусов Цельсия
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3273 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10686 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 178 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов