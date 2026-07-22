Трамп посетил церемонию возвращения в США тел военных, погибших в войне с Ираном

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии возвращения на родину тел четырех американских военных, недавно погибших в конфликте с Ираном. Церемония прошла на авиабазе Dover AFB в Дувре.

На ней также присутствовали глава Пентагона Пит Хегсет, глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн и семьи погибших.

Трое военных погибли в ударах по авиабазам в Иордании, один - в Ираке.

Число потерь среди военных США с начала вооруженного конфликта с Ираном достигло 18, отмечают американские СМИ.