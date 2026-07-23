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КСИР сообщил об ударе дронами по американской авиабазе и лагерю в Кувейте

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Корпусе стражей исламской революции заявили об ударе беспилотниками по авиабазе ВС США "Али аль-Салем" и лагерю "Аль-Адаири" в Кувейте, сообщает телеканал Press TV.

"Недавние удары беспилотников были нацелены на военные объекты США на авиабазе "Али аль-Салем" и в лагере "Аль-Адаири", уничтожили военное снаряжение, системы ПВО Patriot, дроны, вертолеты и другие объекты", - заявил КСИР.

В ночь на 23 июля Генштаб армии Кувейта сообщил, что силы противовоздушной обороны отражают атаку иранских беспилотников.

Хроника 28 февраля – 23 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Patriot КСИР Кувейт США Иран
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