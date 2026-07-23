В Армении племянник Карапетяна остался на свободе под залог в $2,7 млн

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Армении один из лидеров оппозиционной партии "Сильная Армения" Нарека Карапетяна, ставший фигурантом уголовного расследования, оставлен на свободе под подписку о невыезде и залог, заявила Генпрокуратура Армении.

Залог составил 1 млрд драмов ($2,725 млн), передают армянские СМИ.

22 июля Генпрокуратура с разрешения Центризбиркома возбудила уголовное дело в отношении Карапетяна к по статьям о "воспрепятствовании проведению собрания или участию в нем либо принуждении к этому и об отмывании денег. Лишить свободы политика, который 21 июля получил мандат депутата парламента, ЦИК не разрешил.

Карапетян в видеообращении на своей странице в соцсети заявил, что "в современной Армении подача политической заявки уже считается преступлением".

Адвокат Арам Вардеванян сообщил журналистам, что обвинение касается дела, по которому в начале июня был арестован один из ближайших соратников Карапетяна - член совета партии "Сильная Армения" Алик Алексанян. Следственный комитет Армении обвинил его по статьям "материальное стимулирование с целью участия в собрании" и "легализация доходов, полученных незаконным путем, в особо крупном размере".

Нарек Карапетян - племянник главы партии, руководителя ГК "Ташир" Самвела Карапетяна, который содержится под домашним арестом.