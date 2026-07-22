В Армении возбудили уголовное дело в отношении племянника главы ГК "Ташир" Карапетяна

Это Нарек Карапетян, один из лидеров оппозиционной партии "Сильная Армения"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело по двум статьям против одного из лидеров оппозиционной партии "Сильная Армения" Нарека Карапетяна, сообщают армянские СМИ со ссылкой на надзорное ведомство.

Дело возбуждено по статье "воспрепятствование проведению собрания или участию в нем либо принуждение к этому" и "отмывание денег".

Карапетян в видеообращении на своей странице в соцсети прокомментировал, что "в современной Армении подача политической заявки уже считается преступлением".

"Оказываемое давление не остановит нас, тюрьма не остановит нашу борьбу. Мы готовы к сложностям", - заявил он.

Ранее 22 июля Центризбирком Армении отклонил ходатайство Генпрокуратуры о лишении свободы Карапетяна, но удовлетворил ее же ходатайство о возможности инициировать уголовное преследование политика.

Адвокат Арам Вардеванян сообщил журналистам, что обвинение касается дела, по которому в начале июня был арестован один из ближайших соратников Карапетяна - член совета партии "Сильная Армения" Алик Алексанян. Следственный комитет Армении обвинил его по статьям "материальное стимулирование с целью участия в собрании" и "легализация доходов, полученных незаконным путем, в особо крупном размере".

Нарек Карапетян - племянник главы партии, руководителя ГК "Ташир" Самвела Карапетяна, который содержится под домашним арестом.

Депутатский мандат Карапетян получил 21 июля.