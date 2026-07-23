Каллас призвала хуситов прекратить угрожающие международному судоходству действия

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Недавнее объявление йеменских хуситов о морской блокаде Саудовской Аравии представляет собой прямую угрозу региональной стабильности и опасную эскалацию, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Нападение на нефтяной танкер в Красном море неприемлемо, незаконно и еще больше обостряет и без того нестабильную ситуацию в регионе. Судоходство должно быть беспрепятственным как в Ормузском проливе, так и в Красном море. Хуситы должны прекратить все действия, которые угрожают международному судоходству и жизни моряков", - говорится в заявлении Каллас, распространенном в четверг.

Она призвала хуситов соблюдать международное право согласно Конвенции ООН по морскому праву, а также резолюциям Совета Безопасности ООН 2216 по Йемену, 2722 и 2826 о свободе судоходства.

"Военно-морская операция Европейского союза ASPIDES по-прежнему твердо привержена защите свободы судоходства для всех в Красном море и прилегающих международных водах в соответствии со своим оборонительным мандатом и планом операции", - заверила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Как сообщалось, на этой неделе хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в Сане. Во вторник хуситы заявили, что объявленная ими морская блокада Саудовской Аравии распространяется не только на связанные с королевством суда, но и на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них.

Объединенный морской информационный центр (Joint Maritime Information Center, JMIC) под эгидой ВМС США передавал, что хуситы готовы к возможным атакам на торговые суда у Баб-эль-Мандебского пролива и в южной части Красного моря.

Между тем, йеменский телеканал "Аль-Масира" сообщил, что хуситы провели "качественную военную операцию" против двух саудовских танкеров в Красном море - ENCELIA и LAYLA - утверждая, что суда нарушили морскую блокаду.

Согласно публикации, операция проводилась с использованием ракет и беспилотников, попадания по обоим танкерам вызвали пожары на борту.