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Трамп заявил, что думает о возможной массированной атаке на Иран

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что размышляет над проведением более массированной атаки на Иран.

"Я подумываю о массированном ударе. Масштабнее, чем когда-либо. Я близок к принятию решения", - сказал он в интервью порталу Axios.

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При этом Трамп подчеркнул, что пока окончательно не определился.

Президент США отметил, что по его просьбе Израиль мог бы помочь с такими ударами. В то же время, по словам Трампа, для проведения этой операции Вашингтону "никто не нужен".

Трамп вновь заявил, что иранцы хотят вести переговоры, но в то же время не готовы к заключению соглашения на устраивающих США условиях. "Они еще недостаточно настрадались", - сказал он.

Дональд Трамп Иран США
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