В ЕК считают, что TikTok не соблюдает правил защиты детей в интернете

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила, что предварительно признала видеоплатформу TikTok нарушившей европейский Закон о цифровых услугах (DSA) за несоблюдение требований безопасности аккаунтов несовершеннолетних.

"Несовершеннолетние заслуживают безопасного пользования интернетом с момента выхода в сеть. Закон о цифровых услугах требует от платформ закладывать защиту несовершеннолетних в основу своих услуг и привлекает их к ответственности в случае несоблюдения этого требования. Высокий уровень защиты не должен быть добровольным, он должен быть по умолчанию. Это наша ответственность перед нынешним и будущими поколениями европейских детей", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен.

Еврокомиссия направила TikTok предварительные выводы, указывающие на то, что аккаунты несовершеннолетних в TikTok не соответствуют стандартам безопасности, требуемым по DSA. Как объясняет ЕК в своем коммюнике, в настоящее время в TikTok несовершеннолетние могут установить для своих аккаунтов статус "общедоступный". Это означает, что любой пользователь, включая тех, у кого нет аккаунта TikTok, может просматривать контент несовершеннолетних.

Эта настройка также позволяет рекомендовать контент, опубликованный "несовершеннолетними старшего возраста" (16-17 лет), другим пользователям TikTok через ленту "Для вас".

"Такое раскрытие, - считают в Еврокомиссии, - может привести к нежелательным контактам со стороны потенциальных злоумышленников и риску использования контента для кибербуллинга. Эта функция потенциально дает незнакомцам возможность заглянуть в жизнь ребенка".

Кроме того, поскольку то, что публикуют несовершеннолетние, может оставаться в сети навсегда и преследовать их во взрослой жизни, эта функция сопряжена "с риском потенциально пожизненных последствий". Даже если несовершеннолетние выбирают закрытые аккаунты, они все равно остаются доступными для других пользователей.

"Настройки аккаунта имеют ключевое значение для обеспечения безопасности несовершеннолетних в интернете, поскольку они определяют, кто может просматривать их контент и кто может с ними связаться. В соответствии с DSA платформы, доступные для несовершеннолетних, должны обеспечивать высокий уровень конфиденциальности, безопасности и защиты на своих сервисах. Комиссия предварительно считает, что настройки аккаунта TikTok не соответствуют этому стандарту, поскольку они слишком широко раскрывают аккаунты и контент несовершеннолетних" - заявили в Брюсселе.

Еврокомиссия предварительно делает вывод, что TikTok в соответствии с требованиями по защите несовершеннолетних должен скорректировать настройки по умолчанию "общедоступных" аккаунтов несовершеннолетних таким образом, чтобы их контент по умолчанию был виден только тем пользователям TikTok, которых несовершеннолетний одобрил.

TikTok теперь имеет возможность изучить материалы расследования и ответить в письменной форме на предварительные выводы Еврокомиссии. "Если мнение комиссии в конечном итоге подтвердится, она может вынести решение о несоблюдении требований, способное повлечь за собой штраф, размер которого определяется характером, тяжестью, повторяемостью и продолжительностью нарушения", - говорится в коммюнике.