ЕК оштрафовала AliExpress на рекордные 550 млн евро за продажу контрафактной продукции

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия оштрафовала платформу электронной торговли AliExpress, принадлежащую китайскому технологическому гиганту Alibaba Group Holding, на 550 млн евро за продажу небезопасной и контрафактной продукции.

Это рекордный штраф за нарушение закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).



Как сообщает ЕК, AliExpress нарушила требование DSA, касающееся необходимости надлежащей оценки и снижения рисков продажи незаконных, небезопасных или контрафактных товаров на своей платформе.



"AliExpress не смогла надлежащим образом оценить, располагает ли она достаточным количеством сотрудников для проверки потенциально незаконных товаров. Компания также переоценила эффективность своей системы выявления такой продукции и ее удаления с платформы", - сказано в коммюнике.



Кроме того, AliExpress неадекватно оценила влияние своих рекомендательных систем на распространение незаконных товаров, отметил регулятор. Многие подобные товары рекомендовались и рекламировались пользователям на платформе до их удаления.



ЕК, которая вела расследование в отношении AliExpress с 2024 года, обязала компанию устранить выявленные нарушения.



У AliExpress есть время до 20 октября 2026 года, чтобы представить на рассмотрение ЕК план соответствующих действий.



В компании заявили, что не согласны "с решением ЕК и несоразмерным штрафом". AliExpress изучает решение европейского регулятора и рассматривает возможные дальнейшие действия.