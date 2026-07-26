Иранский генерал заявил, что продолжение атак США на Иран приведет к разрастанию конфликта

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Конфликт США и Ирана не останется в нынешних рамках, если американские военные возобновят атаки, заявил в эфире национального телевидения представитель Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Мохаммад Акраминия.

"Я уверен, что если американцы снова поддадутся на обман сионистов или будут действовать рука об руку с ними и продолжат войну, особенно за счет ударов с воздуха, то с точки зрения географии конфликт разрастется", - приводит Al Arabiya его слова.

По его слова, США оказались "в трудном и неустойчивом" положении на Ближнем Востоке и теперь пытаются выработать новую стратегию действий. Однако Тегеран, заверил Акраминия, готов к любым возможным сценариям развития событий.

Накануне Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп распорядился не проводить планировавшиеся на пятницу удары по Ирану, в том числе потому, что надеется на дипломатическое решение. Позднее источник в Пентагоне заявил CNN, что удары по Ирану приостановлены. В Центральном командовании ВС США ни в пятницу, ни в субботу о новых атаках на Иран не сообщали.

Кроме того, региональные союзники США не делились информацией об атаках Ирана на этих выходных.