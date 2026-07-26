Уолтц заявил, что у Пентагона нет проблем с боеприпасами из-за операции против Ирана

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В вооруженных силах США нет дефицита в боеприпасах в связи с боевыми действиями против Ирана, заявил в интервью NBC постпред США при ООН Майк Уолтц.

"Я хочу быть предельно ясен: у военных США, и это я проверил всеми возможными способами, есть все для ведения этой кампании настолько эффективно, насколько это может быть. И хочу сказать, что люди, которые распространяют такую чушь, должны быть в тюрьме", - сказал постпред.

Телеканал поясняет, что тем самым он комментировал информацию, полученную NBC от двух высокопоставленных чиновников США, согласно которой американские командиры не отбивают некоторые удары Ирана с целью сберечь боеприпасы.

В то же время Уолтц заявил, что американские арсеналы сократились еще при администрации предыдущего президента США Джо Байдена. По его словам, США "унаследовали затруднительную ситуацию не только на Украине, но и в борьбе с хуситами при администрации Байдена, а также лишенных ресурсов военных". Однако, отметил он, при новой администрации приняты решения перестроить американские вооруженные силы, предоставить им новое финансирование, снабдить более дешевыми боеприпасами и передовыми технологиями.

В другом интервью, для телеканала Fox news, Уолтц заверил, что президент США Дональд Трамп поставил на паузу удары по Ирану с целью дать Тегерану возможность вести переговоры.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп пока отказался от идеи интенсификации вооруженного конфликта с Ираном. "Особенно беспокойство у президента вызвало то, что более масштабные боевые действия еще больше сократят и без того недостаточные запасы Пентагона на Ближнем Востоке ракет-перехватчиков для зенитных ракетных систем Patriot, а также других ракет для ПВО", - говорилось в публикации.

По информации NYT, нехватка ракет - не единственная причина для такого решения. В Белом доме полагают, что усиление ударов по Ирану - рискованный план, и советники Трампа опасались расширения конфликта на новые страны.