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Метеослужбы Испании предупредили о новой волне аномальной жары

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Испании со среды установятся аномально высокие температуры, сообщает в понедельник газета The Guardian со ссылкой на Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET).

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В AEMET отмечают, что экстремальная жара продлится как минимум до воскресенья. Ожидается, что в нескольких регионах страны температуры достигнут или даже превысят 40 градусов по Цельсию.

При этом в зоне риска окажутся пожилые граждане, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также те, кто занимается активным отдыхом на открытом воздухе.

Метеослужбы предупреждают, что из-за аномальной жары риск пожаров в Испании возрастет до экстраординарного уровня.

На прошлой неделе в связи с крайне высокими температурами власти Испании ввели чрезвычайное положение в автономном сообществе Мадрид и соседней с ним провинции Авила (автономное сообщество Кастилия и Леон). По всей стране сохраняется чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности.

Испания Мадрид
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