Трамп обвинил Байдена в сокращении у ВС США запасов вооружений

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - У армии США есть еще много боеприпасов, однако хотелось бы, чтобы их было еще больше, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

"У нас много боеприпасов, но я хочу, чтобы их было еще больше", - сказал он.

По словам Трампа, вооружений на складах ВС США стало меньше из-за его предшественника Джо Байдена. "Байден много всего отдал Украине, и теперь мы занимаемся пополнением запасов", - заявил президент.

Ранее американские СМИ сообщали, что по их данным Трамп решил сделать паузу в ударах пор Ирану, в частности, из-за нехватки боеприпасов. Среди прочего, как утверждалось в сообщениях, у военных возник дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot.