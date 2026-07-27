Трамп признал только "незначительные" разногласия по Ирану с Нетаньяху

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что ценит свои отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, разногласия по Ирану у них остаются, но они "незначительные".

"Биби великолепен... Он премьер-министр военного времени. Мы отлично справились вместе", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос о возможных разногласиях между США и Израилем по Ирану, американский президент отметил, что разногласия есть, но они "незначительные".

Ожидается, что Нетаньяху 28 июля встретится с Трампом в Вашингтоне.

Трамп также прокомментировал возможную сделку с Турцией о поставке американских истребителей F-35, против которой выступает Израиль.

"Никто не может указывать мне, что мы должны продавать", - подчеркнул президент США.

"Турция была отличным союзником для меня, - сказал Трамп. - Я думаю, он (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ИФ) проделал очень хорошую работу".

Он добавил, что только Турции решать, закупать ли истребители у США.

В конце июля министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что турецкая сторона взаимодействует с США, чтобы найти решение вопросов, связанных с поставками американских истребителей F-35. Об этом писала Daily Sabah, ссылаясь на ответы министра на запросы депутатов.

"Наши военные и политические отношения с США развиваются в позитивном ключе, и мы ищем решения путем взаимопонимания и сотрудничества", - сообщал Гюлер.

Он также отметил, что оборонные планы Турции выстраиваются с учетом нынешних и будущих угроз в сфере безопасности.

Ранее в июле Трамп не исключил продажу Турции американских истребителей F-35.

Вашингтон ввел санкции и исключил Турцию из программы истребителей F-35 в ответ на приобретение ею в 2019 году российской системы противоракетной обороны С-400. Конгресс США также принял закон, запрещающий любые продажи F-35 Турции до тех пор, пока Анкара будет владеть системами С-400, заявив, что российская система представляет угрозу безопасности для боевых самолетов американского производства.

Вашингтон отмечал, что С-400 несовместимы с системами НАТО, а также выражал опасения, что совместное использование С-400 и истребителей F-35 позволит России получить доступ к данным о радиолокационной малозаметности и другим секретным характеристикам истребителей.