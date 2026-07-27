Ирак расследует атаку БПЛА на Саудовскую Аравию с иракской территории

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди распорядился провести расследование после заявления Саудовской Аравии о том, что она подверглась атаке беспилотников, запущенных из Ирака, пишет The National.

По информации газеты, иракское правительство изучает имеющиеся доказательства этой версии событий и собирается принять меры в отношении тех, чья причастность к атаке будет установлена.

По словам пресс-секретаря премьер-министра Сабаха ан-Нумана, Ирак не допустит никаких попыток подорвать его отношения с Саудовской Аравией или навредить им.

Ранее "Аль-Джазира" сообщила, что средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили БПЛА, стартовавшие с территории Ирака. Саудовское Минобороны назвало целью БПЛА нефтяную инфраструктуру на востоке страны.

В июле поддерживаемые Ираном хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами. Хуситы объявили о морской блокаде для саудовских судов и атаковали два саудовских танкера в Красном море, а позднее объявили об ударах по объектам компании Saudi Aramco на территории королевства. Попытки Саудовской Аравии и Египта убедить хуситов свернуть военную активность пока успехов не имели.