Поиск

Лесной пожар подобрался к военному лагерю во французском департаменте Жиронда

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Воздушные средства пожаротушения сбрасывают воду над крупным французским военным лагерем Суж, расположенным в департаменте Жиронда, примерно в 20 км к западу от Бордо, сообщает во вторник Le Figaro.

В миреМакрон призвал французов готовиться к тяжелым неделям из-за пожаровМакрон призвал французов готовиться к тяжелым неделям из-за пожаровЧитать подробнее

"Территория лагеря была затронута огнём", - пишет издание.

Основанный как военный полигон в 1900 году лагерь занимает более 2,8 тыс. га природного пространства. На его территории дислоцируются военнослужащие 13-го парашютно-десантного полка, входящего в состав сил специального назначения и специализирующегося на разведке.

В ночь на вторник в Жиронде, где с 22 июля бушует очень сильный лесной пожар, пожарным удалось ночью, в целом, удерживать ситуацию под контролем. Площадь выжженной пожаром территории остается 42 тыс. га. Огонь уничтожил 420 зданий, около 220 тыс. человек эвакуировали. Над тушением огня работают 2750 пожарных, 1,5 тыс. военнослужащих и 1440 сотрудников правоохранительных органов. 93 пожарных пострадали.


Франция Жиронда Суж
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Норвегии загорелся танкер, перевозивший серную кислоту

Премьер Молдавии заявил об ограничении продажи топлива в разгар с/х кампании

 Премьер Молдавии заявил об ограничении продажи топлива в разгар с/х кампании

Совершивший теракт в Берлине мужчина связан с ИГ

 Совершивший теракт в Берлине мужчина связан с ИГ

Трамп пригрозил уничтожить иранский ядерный объект под горой Пикакс

 Трамп пригрозил уничтожить иранский ядерный объект под горой Пикакс

В Японии после землетрясения в частично обрушившемся ТЦ могут оставаться люди

В Японии отменили объявленную после землетрясения угрозу цунами

WSJ сообщила об оптимизме Трампа в вопросе украинского урегулирования

 WSJ сообщила об оптимизме Трампа в вопросе украинского урегулирования

На юге Японии объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,1

 На юге Японии объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,1

Нефть Brent подешевела до $87,2 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10791 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3360 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов