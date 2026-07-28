Лесной пожар подобрался к военному лагерю во французском департаменте Жиронда

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Воздушные средства пожаротушения сбрасывают воду над крупным французским военным лагерем Суж, расположенным в департаменте Жиронда, примерно в 20 км к западу от Бордо, сообщает во вторник Le Figaro.

"Территория лагеря была затронута огнём", - пишет издание.

Основанный как военный полигон в 1900 году лагерь занимает более 2,8 тыс. га природного пространства. На его территории дислоцируются военнослужащие 13-го парашютно-десантного полка, входящего в состав сил специального назначения и специализирующегося на разведке.

В ночь на вторник в Жиронде, где с 22 июля бушует очень сильный лесной пожар, пожарным удалось ночью, в целом, удерживать ситуацию под контролем. Площадь выжженной пожаром территории остается 42 тыс. га. Огонь уничтожил 420 зданий, около 220 тыс. человек эвакуировали. Над тушением огня работают 2750 пожарных, 1,5 тыс. военнослужащих и 1440 сотрудников правоохранительных органов. 93 пожарных пострадали.



