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Президент Белоруссии назвал неплохими перспективы отношений с США

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Во взаимоотношениях Белоруссии и США складывается хорошая динамика и видятся неплохие перспективы, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, принимая с докладом постпреда страны в ООН Валентина Рыбакова. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

"Складывающаяся обстановка в наших отношениях и особенно динамика и перспективы неплохие", - сказал он.

"На твою голову выпала и честь, и большая-большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. В тесном контакте работаешь с Джоном Коулом. Передай ему самые добрые пожелания и его прелестной супруге", - дал он поручение Рыбакову.

Глава государства подчеркнул, что на переговорах с представителями США четко и однозначно объяснил американской стороне позицию Белоруссии: что возможно и на что страна не пойдет.

"Я объяснил о наших отношениях прежде всего с Россией, с КНР, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем, - отметил Лукашенко. - Мы никогда не юлили и в дипломатические термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, в том числе господин Коул, что мы можем, а что нет".

Постпред Белоруссии в ООН после доклада президенту рассказал журналистам о наличии сформулированных очередных предложений в адрес Минска со стороны США, с которыми уже ознакомился глава государства, передает "БелТА".

"Буквально несколько дней назад были сформулированы очередные определенные предложения США в наш адрес. С этой информацией президент ознакомился, дал соответствующие поручения тем структурам, которые должны заниматься реализацией этих предложений", - заявил дипломат.

Уже через несколько дней Рыбаков планирует вернуться в Нью-Йорк и встретиться со спецпосланником США Коулом.

"Послание президента будет ему передано. Будем ждать результатов", - пообещал он.

Александр Лукашенко Иран ООН США Белоруссия Джон Коул Валентин Рыбаков
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