В Жиронде опасаются новых лесных пожаров из-за 40-градусной жары и ветра

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Жиронде (Франция) за последние сутки площадь крупного лесного пожара не увеличилась, но прогноз с жарой до 41-градуса и сильным ветром остается неблагоприятным, сообщает Le Figaro со ссылкой на префектуру этого департамента.

По словам чиновников, продолжающийся неделю гигантский лесной пожар усилиями пожарных, военнослужащих и добровольцев "по-прежнему стабилизирован", то есть не распространяется дальше. Минувшая ночь прошла относительно спокойно, несколько возникавших очагов были быстро потушены.

Но сильная жара и ветер, ожидаемые в течение дня в среду, могут способствовать новым возгораниям пламени.

Пока сохраняется без расширения площадь объявленных ранее 42 тысяч га опустошенной огнем территории.

Число раненых среди пожарных возросло за сутки на 16 человек и достигло 126.