Поиск

В Жиронде опасаются новых лесных пожаров из-за 40-градусной жары и ветра

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Жиронде (Франция) за последние сутки площадь крупного лесного пожара не увеличилась, но прогноз с жарой до 41-градуса и сильным ветром остается неблагоприятным, сообщает Le Figaro со ссылкой на префектуру этого департамента.

По словам чиновников, продолжающийся неделю гигантский лесной пожар усилиями пожарных, военнослужащих и добровольцев "по-прежнему стабилизирован", то есть не распространяется дальше. Минувшая ночь прошла относительно спокойно, несколько возникавших очагов были быстро потушены.

Но сильная жара и ветер, ожидаемые в течение дня в среду, могут способствовать новым возгораниям пламени.

Пока сохраняется без расширения площадь объявленных ранее 42 тысяч га опустошенной огнем территории.

Число раненых среди пожарных возросло за сутки на 16 человек и достигло 126.

Жара в Европе

9
Европа переживает экстремальную жару, из-за которой на европейских рынках значительно повысились цены на электроэнергию - до уровней, характерных для середины зимы
Франция Жиронда
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Узбекистане переводы через "Золотую корону" переключат на нового оператора из-за санкций

 В Узбекистане переводы через "Золотую корону" переключат на нового оператора из-за санкций

В США ставки по ипотеке достигли максимума почти за год

Brent подорожала до $88,25 за баррель

Число жертв землетрясения в Японии выросло до 18 человек

 Число жертв землетрясения в Японии выросло до 18 человек

NYT узнала, что Иран рассматривал возможность удара по украинскому порту

Иранская ядерная программа остается, но не была единственной целью американо-израильской операции

 Иранская ядерная программа остается, но не была единственной целью американо-израильской операции

Иран отверг предложение Омана о равном контроле над Ормузским проливом

Что случилось этой ночью: среда, 29 июля

Тринадцать человек погибли в результате серии мощных землетрясений в Японии

 Тринадцать человек погибли в результате серии мощных землетрясений в Японии

Трамп назвал очень хорошими встречи с Нетаньяху и Зеленским

 Трамп назвал очень хорошими встречи с Нетаньяху и Зеленским
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3376 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10814 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов