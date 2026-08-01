В Кувейте заявили о предотвращении ударов БПЛА по стране

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Кувейте была предотвращена атака БПЛА, предположительно, из Ирана, сообщает в субботу телеканал CNN.

"Вооруженные силы Кувейта рано утром в субботу по местному времени перехватили беспилотные угрозы в своем воздушном пространстве", - сообщает телеканал со ссылкой на представителя министерства обороны страны.

По данным телеканала, атаки, которые кувейтские власти назвали "иранской агрессией", поразили правительственный объект в северной части страны, а также гражданские автомобили.

О пострадавших не сообщается, однако атаки привели к некоторому материальному ущербу из-за падения обломков, говорится в заявлении Минобороны Кувейта.