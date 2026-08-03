ХАМАС требует у посредников добиться от Израиля полного прекращения огня

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС обратилось к посредникам с требованием добиться от Израиля полного прекращения огня в секторе Газа, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на источник в движении.

По его словам, продолжение атак израильских военных препятствует заключению соглашения и проведению переговоров о плане по нормализации обстановки в секторе Газа.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что в соответствии с планом, предложенным Советом мира, после разоружения ХАМАСа израильские войска покинут сектор Газа, а "международные силы по стабилизации будут сотрудничать с новой палестинской полицией, чтобы взять на себя ответственность за обеспечение безопасности жителей Газы и ее соседей".

Представители Израиля заявляли, что этот план противоречит интересам страны. Кроме того, они подчеркнули, что Израиль выведет войска из сектора Газа только при "подлинной, проверяемой и необратимой демилитаризация ХАМАСа".

В ХАМАСе настаивали, что не сложат оружие до тех пор, пока Израиль не покинет сектор Газа и не выполнит обязательства, которые взял на себя в рамках заключенного ранее соглашения о прекращении огня.