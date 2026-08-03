Фараж обещает при победе на выборах военную операцию, чтобы не дать нелегалам попасть в Британию

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Глава правой британской партии "Реформировать Соединенное Королевство" Найджел Фараж заявил, что при победе на парламентских выборах он начнет военную операцию с целью пресечь потоки нелегальной миграции в страну.

"При правительстве под эгидой нашей партии в течение двух недель не будет никаких лодок с мигрантами", - приводят британские СМИ его слова.

Он напомнил о миграционном кризисе, сложившемся в районе испанского анклава Сеута на северном побережье Африки, и сказал, что Великобритании нужна крупнейшая со времен Второй мировой войны военная операция в проливе Ла-Манш. Фараж сказал, что полиция будет перехватывать лодки с нелегалами и отправлять их обратно во Францию. Планируемые меры Фараж назвал "Операцией Крепость".

В начале июля Фараж заявил об уходе в отставку с поста члена Палаты общин на фоне разбирательств по поводу его предполагаемой причастности к финансовым нарушениям. В мае этого года сообщалось о начале проверки в парламенте данных о получении Фаражем 5 млн фунтов стерлингов от криптоинвестора Кристофера Харборна. О получении этой крупной суммы Фараж не сообщил парламенту, что может быть нарушением действующих правил. При этом на момент получения денег он еще не был членом Палаты общин.

Вместе с тем, в воскресенье новый премьер Великобритании Энди Бернем пообещал энергичные меры против нелегальной миграции после обнародования новых правительственных данных, согласно которым за две недели его премьерства в страну смогли пробраться более 2 тыс. нелегалов.

В последние дни десятки тысяч мигрантов незаконно проникли в Сеуту из Марокко. В субботу Испания заявила, что ситуация "почти нормализовалась". По оценкам испанских властей, за последние четыре дня около 69,5 тыс. мигрантов вернулись в Марокко; однако тысячи человек остаются в районе Сеуты.