Страны ЕС выразили солидарность с Испанией в связи с наплывом мигрантов в Сеуту

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза и ассоциированные страны Шенгенской зоны единодушно выразили твердую солидарность с Испанией в связи с миграционным инцидентом в автономном городе Сеута, заявил Совет ЕС после видеоконференции министров внутренних дел Евросоюза.

"ЕС един и готов поддержать Испанию и защитить наши внешние границы от нелегальной миграции. Мы высоко оцениваем оперативные действия Испании в связи с ситуацией в Сеуте и выражаем глубочайшие соболезнования в связи с трагической гибелью людей. Внешние границы ЕС - наша общая ответственность, и миграция требует единого европейского ответа", - заявил министр юстиции, внутренних дел и миграции председательствующей в Совете ЕС Ирландии Джим О'Каллаган.

По его словам, состоявшаяся видеоконференция дала странам ЕС возможность оценить имеющиеся в их распоряжении инструменты и определить, где необходимо дальнейшее развитие сотрудничества. Испанская делегация, Еврокомиссия и Европейская внешнеполитическая служба изложили свои оценки событий последних дней и текущей ситуации на внешней границе Евросоюза на севере Африки в испанском анклаве Сеута.

"Последние данные от испанских властей и комиссии указывают на то, что подавляющее большинство людей, незаконно пересекших границу, были возвращены, и дальнейшего перемещения в материковую Испанию или другие государства-члены не наблюдается. Сегодняшнее совещание предоставило странам-участницам возможность обменяться мнениями о важности защиты внешних границ ЕС, - говорится в коммюнике. - Было достигнуто общее понимание необходимости продолжать неустанную борьбу с сетями контрабанды мигрантов, усиливать практику их возвращения, укреплять границы ЕС, строить прочные партнерские отношения с третьими странами и улучшать прогнозирование".

Министры подчеркнули необходимость улучшения общего понимания ситуации, которого, как заявляют в Брюсселе, можно достичь путем дальнейшего развития систем раннего предупреждения, таких как дограничная разведка и мониторинг социальных сетей.

Совет ЕС указал на важность сотрудничества с третьими государствами и "дальнейшего развития партнерских отношений, которые создают необходимые возможности для людей в их странах и укрепляют управление миграцией".

Министры отметили, говорится в сообщении совета, что "коммуникация в кризисные моменты может быть дополнительно усилена за счет своевременной координации и должна быть более согласованной, особенно для противодействия злонамеренным внешним субъектам, занимающимся манипулированием иностранной информацией и вмешательством".