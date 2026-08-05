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Пашинян и представитель США обсудили реализацию "Маршрута Трампа"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и старший советник специального посланника США по вопросам миротворческих миссий Арье Лайтстоун обсудили в Ереване реализацию проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP), сообщило правительство Армении.

Пашинян "подчеркнул важную роль США и, в частности, президента Дональда Трампа в деле установления мира между Арменией и Азербайджаном, отметив, что после 8 августа 2025 года в регионе сформировалась стабильная и позитивная атмосфера", говорится в сообщении.

Пашинян также подчеркнул важность продвижения достигнутых договоренностей и выразил удовлетворение их ходом.

"Лайтстоун передал Пашиняну поздравления от президента Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио по случаю переназначения на пост премьер-министра Республики Армения. Он выразил уверенность, что под руководством Пашиняна Армения продолжит шаги, направленные на последовательную реализацию своих приоритетов и укрепление демократии", - заявили в правительстве.

Стороны обсудили вопросы реализации проекта TRIPP, "выразив уверенность, что в результате решения технических вопросов в ближайшем будущем практические шаги в этом направлении станут еще более заметными".

4 июня Армения и США подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве вокруг проекта TRIPP на армянской территории.

В августе 2025 года Пашинян, Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой отмечалось, что Ереван будет работать с Вашингтоном и третьими сторонами над формированием рамок проекта TRIPP. Проектом предполагается строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры. TRIPP свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяжённостью 42 км, и далее - с Турцией.

В мае представители американской инженерно-консультационной компании AECOM начали в Армении работы по обследованию участка под реализацию TRIPP. Команда AECOM прибыла в Ереван от имени Фонда глобального партнёрства в области инфраструктуры и инвестиций Госдепартамента США.

Азербайджан Армения Никол Пашинян США TRIPP Арье Лайтстоун
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