Соглашение по проекту "Маршрут Трампа" направлено в Конституционный суд Армении

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Правительство Армении направило в Конституционный суд рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве вокруг проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP).

После положительного решения КС соглашение будет направлено на ратификацию в парламент.

4 июня Армения и США подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве вокруг проекта TRIPP на армянской территории.

В августе 2025 года премьер Армении Никол Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой отмечалось, что Ереван будет работать с Вашингтоном и третьими сторонами над формированием рамок проекта TRIPP. В рамках проекта предполагается строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры. TRIPP свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяжённостью 42 км, и далее - с Турцией.

В мае представители американской инженерно-консультационной компании AECOM начали в Армении работы по обследованию участка под реализацию TRIPP. Команда AECOM прибыла в Ереван от имени Фонда глобального партнёрства в области инфраструктуры и инвестиций Госдепартамента США.