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Обсуждаемый Ираном и Оманом маршрут через Ормузский пролив будет временным

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Новый маршрут судоходства через Ормузский пролив, который обговаривают Тегеран и Маскат, будет действовать от двух до четырех месяцев или, если это потребуется, еще дольше, сообщил IRNA замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади.

"Новый маршрут через Ормузский пролив, который в данный момент согласовывается с Оманом, считается временным. Он может действовать от двух до четырех месяцев", - сказал он, но допустил, что маршрут будет использоваться и дольше.

Два временных маршрута, действующих в настоящее время, будут закрыты, добавил Гарибабади.

Ранее этим вечером он сказал, что иранская сторона достигла с Оманом фундаментального соглашения почти по всем вопросам, связанным с судоходством в проливе. Он добавил, что заключение соглашения не будет означать автоматическое открытие пролива, так как еще потребуется выполнение "особых условий", связанных, в основном, с действиями США в отношении Ирана.

Хроника 28 февраля – 05 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Оман МИД Ормузский пролив Казем Гарибабади
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