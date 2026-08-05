Axios сообщил о прогрессе на переговорах Ливана и Израиля

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Делегации Ливана и Израиля при посредничестве США добились прогресса на переговорах в Риме 5 августа, сообщил в соцсети Х журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник в Госдепартаменте.

По его словам, переговоры были посвящены ряду политических и военных вопросов и были очень продуктивными.

"Команды на уровне экспертов достигли прогресса в определении ключевых деталей для имплементации трехстороннего рамочного соглашения", - написал журналист.

Переговоры продолжатся утром 6 августа, сказал собеседник Равида. В среду встреча закончилась раньше, чем планировалась, на фоне некоторых событий, добавил он, не раскрыв детали.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что наносит удары по Ливану в связи с тем, что группировка "Хезболла" нарушила перемирие.