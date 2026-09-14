Трамп назвал рекордными объемы производства вооружений в США

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас США производят рекордное количество вооружений, в частности, ЗРК Patriot, комплексов ПРО THAAD и ракет Tomahawk.

"Я только что получил доклад о том, что США производят больше превосходного и элитного вооружения, чем когда-либо в истории. Его ежедневно доставляют нашим военнослужащим на Ближнем Востоке и в других регионах", - написал он в Truth Social.

Летом американские СМИ сообщали о том, что из-за конфликта с Ираном истощился запас ракет в США. Тогда Трамп потребовал у военного министра Пита Хегсета объяснений. Позже чиновники организовали проверки в связи с утечками информации о нехватке боеприпасов в войсках. В администрации США все последние месяцы заверяли, что сообщения СМИ о состоянии арсеналов не соответствуют действительности.