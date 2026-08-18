В Казахстане школьники будут обязательно изучать основы Конституции

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Казахстане программа школьного образования дополнилось новыми обязательными предметами, сообщила на заседании правительства министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

"Для учащихся 5-7 классов вводится предмет "Основы Конституции", в 8-11 классах - обязательный курс "Закон и порядок", а для 5-11 классов - "Личная безопасность", - сообщила она.

Ранее преподававшийся по выбору курс "Основы права" переводится в статус обязательного для всех учащихся с обновлением содержания по принципам новой Конституции.

В Казахстане в обновленные школьные программы включены разделы по искусственному интеллекту. В частности, предмет "Цифровая грамотность" в 1-4 классах переименован в "Цифровую грамотность и искусственный интеллект", а "Информатика" в 5-11 классах - в "Информатику и искусственный интеллект". В содержание предметов включены новые разделы по искусственному интеллекту и 43 цели обучения.